Православная церковь Белоруссии осудила политику Константинополя на Украине

Минск, 12 сентября 2018, 19:03 — REGNUM Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) считает назначение двух иерархов Константинопольского патриархата представителями в Киеве антиканоническим вмешательством патриарха Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви, сказано в обращении синода БПЦ, опубликованном 11 сентября на официальном сайте церкви.
Синод единодушно поддержал позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода Русской православной церкви, а также выразил свою поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
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В Белорусской православной церкви настаивают на
«неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Белоруссии, России и Украины, чад Русской православной церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».
Напомним, синод Русской православной церкви возмутило самовольное назначение американского и канадского священников Константинопольского патриархата официальными представителями Фанара в Киеве.
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Отметим, что оба священника — выходцы из Галичины, а один из них не скрывает своей симпатии к украинскому нацизму
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