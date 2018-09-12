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Православная церковь Белоруссии осудила политику Константинополя на Украине

Общество

Представители белорусской церкви поддержали позицию РПЦ

Православная церковь Белоруссии осудила политику Константинополя на Украине
Andrey Mironov
Митрополит Павел

Минск, 12 сентября 2018, 19:03 — REGNUM  Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) считает назначение двух иерархов Константинопольского патриархата представителями в Киеве антиканоническим вмешательством патриарха Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви, сказано в обращении синода БПЦ, опубликованном 11 сентября на официальном сайте церкви.

Синод единодушно поддержал позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и синода Русской православной церкви, а также выразил свою поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

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В Белорусской православной церкви настаивают на

«неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Белоруссии, России и Украины, чад Русской православной церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели».

Напомним, синод Русской православной церкви возмутило самовольное назначение американского и канадского священников Константинопольского патриархата официальными представителями Фанара в Киеве.

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Отметим, что оба священника — выходцы из Галичины, а один из них не скрывает своей симпатии к украинскому нацизму

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