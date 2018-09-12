Минздрав Казахстана дал добро на строительство госпиталя ветеранов войны

Астана, , 18:20 — REGNUM До конца 2021 года в Алма-Ате будет построен госпиталь ветеранов войны, сообщает 12 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурата Абдушкурова.

По его словам, заместитель министра здравоохранения Алексей Цой заверил, что документы на строительство госпиталя переданы в министерство экономики и бюджетного планирования. Средства на проектно-сметную документацию будут выделены до августа 2019 года.

Напомним, 2 августа в координационном совете общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане заявили, что проведут митинг перед зданием департамента здравоохранения Алма-Аты, если не будет решен вопрос о строительстве госпиталя.

Читайте ранее в этом сюжете: Поликлиники в Казахстане планируют размещать на первых этажах жилых домов