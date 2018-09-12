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Минздрав Казахстана дал добро на строительство госпиталя ветеранов войны

Общество

Средства на проектно-сметную документацию будут выделены до августа 2019 года

Минздрав Казахстана дал добро на строительство госпиталя ветеранов войны
Советские солдаты возвращаются на Родину из Афганистана, 15 октября 1986 года

Астана, 12 сентября 2018, 18:20 — REGNUM  До конца 2021 года в Алма-Ате будет построен госпиталь ветеранов войны, сообщает 12 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурата Абдушкурова.

По его словам, заместитель министра здравоохранения Алексей Цой заверил, что документы на строительство госпиталя переданы в министерство экономики и бюджетного планирования. Средства на проектно-сметную документацию будут выделены до августа 2019 года.

Напомним, 2 августа в координационном совете общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане заявили, что проведут митинг перед зданием департамента здравоохранения Алма-Аты, если не будет решен вопрос о строительстве госпиталя.

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