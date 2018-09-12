В Казахстане инспекторы ДПС откажутся от повсеместной остановки автомобилей

Астана, , 18:30 — REGNUM В Казахстане планируют внедрить новый порядок контроля на автодороге, который позволит отказаться от практики повсеместной остановки транспортных средств инспекторами ДПС, сообщает 12 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра по инвестициям и развитию республики Тимура Токтабаева.

По его словам, предлагается определить перечень оснований для проверок. Инспекторы смогут останавливать транспортные средства в случае нарушений требований законодательства, а также в случае отсутствия регистрации в уполномоченном органе. Останавливаться также будут иностранные транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, для контроля соблюдения правил дорожного движения в Астане действует аппаратно-программный комплекс «Сергек», который включает в себя 1360 камер на участках дорог.

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