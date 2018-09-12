Власти Зимбабве запретили митинги и демонстрации из-за холеры

Хараре, , 18:13 — REGNUM Власти Зимбабве запретили жителям столицы «публичные собрания и публичные демонстрации» из-за вспышки холеры, 12 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полиции, данная мера необходима для прекращения заболевания, которое уже унесло жизни 21 жителя Хараре. Все нарушители режима будут строго наказываться.

Отметим, днем ранее лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза объявил о предстоящей «инаугурации» — проигравший на президентских выборах кандидат намеревался привести себя к присяге на митинге сторонников в Хараре в субботу 15 сентября.

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