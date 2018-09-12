Украина могла бы жить лучше с населением 10-15 млн человек — экономист

Киев, , 18:03 — REGNUM Большая численность населения Украины усугубляет последствия массовой трудовой миграции, заявил украинский экономист Алексей Кущ 12 сентября в комментарии изданию «Апостроф».

По словам эксперта, если бы на Украине жило 10−15 млн человек, страна не ощущала бы так остро последствия массовой эмиграции наиболее активной части населения:

«Если бы Украина была крупным аграрным государством с небольшим населением — примерно на уровне 10−15 миллионов человек, трудовая миграция не оказывала бы столь негативного влияния на экономику и, возможно, даже способствовала бы улучшению уровня жизни внутри страны», — отметил Кущ.

Учитывая, что в стране до недавних пор жило около 40 млн человек, а также то, что украинская промышленность простаивает, отток населения нисколько не улучшает ситуацию для оставшихся. Рано или поздно это приведёт к коллапсу пенсионного фонда, считает эксперт.

Напомним, согласно исследованиям, за пределами Украины работает примерно 16% всего трудоспособного населения страны. Учитывая, что украинские организации используют в своих расчетах данные о населении Украины по состоянию на начало 2001 год, когда Крым и Донбасс находились в составе страны, эта цифра может быть ещё выше.

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