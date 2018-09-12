Netflix может потерять четверть своей аудитории из-за «эксперимента»

Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Онлайн-сервис по просмотру фильмов, сериалов и шоу Netflix может потерять значительную часть своих зрителей из-за встроенной рекламы между сериями. Как пишет издание IndieWire со ссылкой на недавнее исследование компании The Hub Reports (занимается анализом телевизионного рынка), Netflix может потерять более 20% своей аудитории.

The Hub Reports провела опрос среди 1,6 тысяч американских зрителей Netflix в возрасте от 16 до 74 лет. У опрашиваемых исследователи поинтересовались, будут ли они продлевать подписку, если онлайн-кинотеатр включит рекламу в фильмы и сериалы. Согласно результатам социологического исследования, 23% респондентов утвердительно ответили, что не будут использовать Netflix. 41% опрашиваемых ответили, что они, вероятно, сохранят подписку. 37% респондентов пока не смогли определиться с ответом.

Читайте также: Netflix нашли элегантный способ избавиться от Кевина Спейси

Такие результаты показал опрос при условии, что Netflix оставит цены на подписку прежними, несмотря на добавление рекламы. Однако если онлайн-кинотеатра в теории снизит плату хотя бы на три доллара в месяц, то отказались бы проделать подписку только 16%, а 50% сказали, что продолжили бы пользоваться сервисом (оставшиеся также не определились с ответом).

Напомним, что в августе пользователи Reddit пожаловались, что во время просмотра сериалов или фильмов в Netflix они видят рекламу. Позднее в онлайн-сервисе подтвердили, что некоторые зрители теперь будут видеть короткие рекламные трейлеры других информационных продуктов. В Netflix отметили, что таким образом они хотят проверить, помогают ли рекомендации, которые появляются между эпизодами, находить зрителям фильмы и сериалы по интересам.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix познакомит американцев с «Хождением по мукам»