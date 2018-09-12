Кадыров попросил у Медведева помощи в вопросе ликвидации трехсменки

Москва, , 17:31 — REGNUM В Чечне все еще обучаются в три смены учащиеся 70 школ. Глава республики Рамзан Кадыров попросил помощи у председателя правительства Дмитрия Медведева в решении проблемы трехсменки.

На состоявшейся сегодня, 12 сентября, встрече в Кремле Кадыров рассказал о причинах, которые никак не дают решить этот вопрос. Одна из главных — прирост населения. Из-за высокой рождаемости планы, которые ставят власти региона по строительству школ, постоянно приходится корректировать.

Премьер-министр РФ пообещал оказать поддержку в этом вопросе.

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Напомним, в ряде республик Северного Кавказа не один год решается вопрос ликвидации трехсменки. Несмотря на ежегодно открывающиеся школы в Чечне, Дагестане и Ингушетии, до сих пор является проблемой трехсменное образование. Так, в 2015 году в Чечне в три смены работали 29 школ, что составляло около 15% всех учебных заведений региона. В 2017 году в республике занимались в три смены 38 школ. А в 2018 году Кадыров заявил о 70 трехсменных школах.

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