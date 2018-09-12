Гаврилов: экс-граждане Украины смогут быть госслужащими и служить в армии

Москва, , 17:26 — REGNUM С принятием поправок в законодательство о гражданстве РФ будут защищены права граждан, которые имели гражданство Украины, направили в посольство Украины отказ от гражданства Украины и приобрели гражданство Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Поводом к внесению инициативы стали обращения граждан о невозможности поступить на службу в Вооруженные силы РФ, правоохранительные органы, а также на государственную и муниципальную гражданскую службу, указал парламентарий.

«В целях устранения правовой коллизии и защиты законных прав указанной категории российских граждан законопроектом предлагается внести поправку, согласно которой такие граждане РФ будут считаться не имеющими иностранного гражданства и смогут поступать на военную, правоохранительную и государственную службу», — отметил Гаврилов.

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