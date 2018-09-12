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В Ярославле суд не отменил строительство дома рядом с усадьбой Сорокиных

Общество

Возведение жилого дома продолжится

В Ярославле суд не отменил строительство дома рядом с усадьбой Сорокиных
Иллюстрация: Ольга Мазанова
Строительство около усадьбы Сорокиных

Ярославль, 12 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  Кировский суд Ярославля 12 сентября отказал в удовлетворении иска об отмене разрешения на строительство жилого дома в историческом центре, рядом с усадьбой Сорокиных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Иск был подан прокуратурой района. Недовольство строительством дома по Большой Октябрьской у дома 48б выразили жильцы окрестных домов и градозащитники. Они посчитали, что строительство нанесет ущерб памятнику федерального значения.

Прокуратура оспаривала разрешение на строительство на том основании, что не были проведены публичные слушания, так эта зона относится к общественно-деловой. Позиция мэрии Ярославля заключалась в том, что строительство ведется на территории памятника, где правила землепользования и застройки не действуют.

Суд встал на сторону мэрии города и застройщика. Строительство 4-этажного дома продолжится.

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