В Узбекистане будут поощрять интерес населения к правовой теме

Ташкент, , 17:51 — REGNUM Для развития правового сознания в Узбекистане министерство юстиции планирует использовать разные методы поощрения, сообщает 12 сентября издание «Народное слово».

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день одной из актуальных задач является повышение правового сознания граждан. В республике разработаны минимальные требования к правовым знаниям граждан, что позволит организовать адресную просветительскую работу.

Министерство юстиции подготовило правовые тесты, которые можно пройти в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня министерство юстиции Узбекистана и агентство США по международному развитию USAID подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках документа стороны планируют совместно реформировать судебно-правовую систему Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: USAID поможет Узбекистану реформировать судебно-правовую систему