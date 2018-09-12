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В Узбекистане будут поощрять интерес населения к правовой теме

Общество

Министерство юстиции подготовило правовые тесты, которые можно пройти в онлайн-режиме

Ташкент, 12 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  Для развития правового сознания в Узбекистане министерство юстиции планирует использовать разные методы поощрения, сообщает 12 сентября издание «Народное слово».

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день одной из актуальных задач является повышение правового сознания граждан. В республике разработаны минимальные требования к правовым знаниям граждан, что позволит организовать адресную просветительскую работу.

Министерство юстиции подготовило правовые тесты, которые можно пройти в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня министерство юстиции Узбекистана и агентство США по международному развитию USAID подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках документа стороны планируют совместно реформировать судебно-правовую систему Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: USAID поможет Узбекистану реформировать судебно-правовую систему

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Политическая жизнь Узбекистана
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