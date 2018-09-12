В Югре выступают против строительства храма шаговой доступности

Нижневартовск, Югра, , 16:57 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) продолжаются споры вокруг строительства храма в 8-м микрорайоне. «За храм» или «за парк» на пересечении улиц Ленина и Чапаева — вопрос решался на публичных слушаниях 11 сентября 2018 года в ДК «Октябрь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, январская новость о том, что в Нижневартовске возведут православный храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 8 «А» микрорайоне, невероятно взбудоражила жителей столицы Самотлора. Культовое сооружение высотой 79 метров на 450 прихожан должно стать одним из самых крупных в Югре. Но большинство жителей микрорайона, как показал сперва опрос в социальных сетях, выступили против возведения культового сооружения у них под окнами. Они предполагают дискомфорт от колокольного звона, толпы нищих на паперти, море автомобилей и отпевания покойных. И предлагают на месте, отведённом под застройку, обустроить парк. Тем более там множество деревьев, которые во время строительства культового сооружения попадут под топор.

«Зачем строить огромный храм в жилом микрорайоне, когда в городе есть масса пустырей на окраинах? Гигантомания никогда ни к чему хорошему не приводила. Скромность и сдержанность — высшая православная добродетель», — звучат и другие аргументы против возведения храма шаговой доступности.

Более всего вартовчан возмутило, что при планировании огромного храма никто не спросил их мнения. Общественные слушания 11 сентября прошли в зале дома культуры при полном аншлаге — люди стояли в проходах. Верующие, пенсионеры, молодёжь высказали мнение, что храм, который выше их домов на 30 метров и в 500 метрах от крыльца, им не нужен.

Защитники строительства храма педалировали на бездуховность противников возведения культового сооружения.

«Выступать против храма — большой грех», — заявила преподаватель воскресной школы.

«Мы не против строительства храма, — парируют защитники идеи парка. — Но для кого этот храм? Для народа? Для православных? А почему мнение народа не спрашивается? Почему его впихивают точечной застройкой, а не вдалеке от жилых домов?»

Отметим, что видеоверсию публичных слушаний можно увидеть на канале Ютуб «Оба дубля». Представитель горадминистрации Нижневартовска чётко поясняет, что храм будут строить на частные средства, а парк придётся обустраивать за бюджетные, муниципальные.

Решение о строительстве храма или парка в 8-м микрорайоне на перекрёстке улиц Ленина-Чапаева власти Нижневартовска примут 21 сентября.

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