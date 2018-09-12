Среда, 12 Сентября 2018 года
17:06:36 МСК

Рекультивацию челябинской свалки закончат к лету 2020 года

Общество

Но пока нет даже проекта

Рекультивацию челябинской свалки закончат к лету 2020 года
Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия
На свалке

Челябинск, 12 сентября 2018, 16:43 — REGNUM  Техническая рекультивация свалки в Челябинске будет завершена летом 2020 года. Об этом журналистам заявил глава областного минприроды Сергей Лихачёв.

Впереди несколько этапов рекультивации, отметил министр. И выразил уверенность в том, что к назначенному сроку её удастся завершить.

При этом проекта рекультивации пока нет. Идёт его разработка.

Напомним, свалка окончательно была закрыта 11 сентября. Мусор свозят на три альтернативные площадки. В планах построить полигон под селом Чишма, куда затем и будут свозить отходы их Челябинска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить