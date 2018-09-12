В Воронежской области названы финалисты конкурса «Самое красивое село»

Воронеж, , 16:08 — REGNUM Семь сел стали финалистами конкурса «Самое красивое село», которое проводится в Воронежской области. Решение было вынесено по итогам рассмотрения материалов, предоставленных участниками конкурса, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 12 сентября.

В число финалистов конкурса попали: село Пузево Бутурлиновского района, село Нижний Мамон Верхнемамонского района, село Углянец Верхнехавского района, село Митрофановка Кантемировского района, село Кондрашкино Каширского района, село Средний Икорец Лискинского района, село Нелжа Рамонского района.

Следующий этап конкурса — интернет-голосование на портале «Активный электронный гражданин»: оно будет проводиться с 25 сентября, в течение месяца. Именно его результаты будут учитываться при определении победителя конкурса и шести призеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году звание самого красивого села получило село Алферовка Новохоперского района.

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