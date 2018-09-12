«Модернизируем логово людей-ящеров»: аэропорт Денвера шутит над пассажирами

Денвер, США, , 15:51 — REGNUM Руководство аэропорта Денвера при масштабной реконструкции воздушной гавани проявило свои творческие способности. В результате фотографии стен, которые обклеены необычными постерами в конспирологическом духе, стали активно обсуждать в социальных сетях.

На снимках, которые появляются из аэропорта, видна надпись: «Что мы здесь делаем? Модернизируем логово людей-ящеров». На постерах изображены ящеры в костюмах, строительные каски с символом масонов и другие фантастические персонажи. Рекламная кампания вышла за пределы аэропорта после того, как в начале сентября пользовательница Destiny опубликовала в своём Twitter фотографии из аэропорта, отметив, что сотрудники знают толк в троллинге.

https://twitter.com/CoolAsPhuck/status/1036792667290497024

Твит оказался вирусным и за несколько дней набрал более 87,5 тысяч «лайков». Его репостнули более 25 тысяч раз, а оживленные дискуссии ведутся под постом до сих пор. Многие отмечают, что им нравится такой креативный подход к ремонту.

«Скрывать свой план на виду — это самый простой способ создать сомнения», — шутит Brandon M.

«Мы не можем подыгрывать им, они хотят, чтобы вы думали, что это шутка…», — призывает mariah cordova

‏Отметим, что идея обклеить стены аэропорта постерами в таком необычном стиле взялась не на пустом месте. Дело в том, что в 1955 году во время строительства воздушной гавани возникло множество конспирологических теорий. Среди любителей теории заговоров одной из самых распространённых стала версия о том, что аэропорт якобы представляет собой штаб-квартиру секретной организации, связанной с масонами или иллюминатами. Не даёт покоя конспирологам и форма лестницы, в которой они видят свастику, а на полу замечают сатанинские символы.

Руководство аэропорта не раз высмеивало подобные теории. В 2008 году здесь даже проходили выставки и костюмированные вечера, которые посвящали «загадочной» истории строительства воздушной гавани.

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