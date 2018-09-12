Бизнесмен из Франции жаловался на братьев Магомедовых — Чайка

Владивосток, , 15:50 — REGNUM Контролирующий компанию ОТЭКО французский бизнесмен обращался в прокуратуру Российской Федерации с жалобой на братьев Магомедовых. Об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, предприниматель планировал инвестировать в развитие портовой инфраструктуры Краснодарского края. Однако братья Магомедовы, выступавшие за создание инфраструктуры за счет государственного ресурса, строили «козни» французскому бизнесмену.

«Он (французский бизнесмен) обратился в прокуратуру… и не ошибся», — заявил Чайка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, которые обвиняются в крупном хищении бюджетных средств, были задержаны 30 марта 2018 года. На следующий день молодые люди были арестованы постановлениями Тверского суда. В уголовном деле, фигурантами которого выступают бизнесмены, имеется семь эпизодов.

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