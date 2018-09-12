Народные дружинники в Чувашии будут соревноваться

Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Чувашии будет проходить республиканский конкурс «Лучший народный дружинник». Соответствующее решение одобрено сегодня, 12 сентября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Средства на его проведение выделят из регионального бюджета, размер расходов не сообщается.

Среди дружинников в Чувашии будет проводиться конкурс, чтобы определить лучшего в регионе. В республиканском этапе смогут принять участие дружинники, победившие на соответствующих конкурсах в муниципалитетах. На организацию и проведение конкурса «Лучший народный дружинник» будут выделяться средства из регионального бюджета в рамках программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики». О какой именно сумме идёт речь, не уточняется.

Согласно проекту документа, цель конкурса — «выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта в организации деятельности народных дружин», «определение лучших народных дружинников, добившихся высоких результатов в деятельности по охране общественного порядка». Оценка участников конкурса проводится на основании юридическая подготовка (правовая основа деятельности народной дружины), физическая подготовка (исходя из выполнения нормативов ГТО) и умению оказать первую помощь пострадавшим.

«Победители и призёры конкурса торжественно награждаются дипломами конкурса и поощряются ценными призами», — отмечается в документе.

По официальным данным, в Чувашии действуют 26 народных дружин, в которых насчитывается 440 человек. В январе-июле 2018 года при их участии выявлено 24 преступления (в 2017 году — 12 преступлений) и 3635 административных правонарушений (в 2017 году — 3766). Также они участвуют в охране общественного порядка при проведении различных мероприятий.

«Это общественная нагрузка. Сейчас если спросить, готовы ли стать дружинником, то скажут, что нет, зачем нам с повязкой ходить?», — прокомментировал необходимость принятия решения глава Чувашии Михаил Игнатьев.