В Курганской области перестарались с проверками и надзором

Курган, , 15:42 — REGNUM Органы самоуправления в нескольких муниципалитетах региона обвинили в нарушении требований ГОСТа, которое угрожает безопасности местных жителей. Природоохранная прокуратура установила, что с бдительностью перестарались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области обязано обеспечивать радиационную и пожарную безопасность местных жителей, а также защиту их от чрезвычайных ситуаций. В результате активной работы ведомства одной из компаний устраивали проверку по аналогичным вопросам два года подряд, а в отношении руководителей муниципалитетов завели административные дела. Природоохранная прокуратура установила, что органы местного самоуправления закон не нарушили, так как соблюдение ГОСТ, которого от них требовали проверяющие, является добровольным. Юридическое лицо, проверка к которому необоснованно пришла в 2017 и 2018 годах, также признали пострадавшей стороной.

Врио начальника регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения обязали устранить нарушения федерального законодательства «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.