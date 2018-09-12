Памятники должны сохраняться: ответ Минкульта на просьбу исправить ошибку

Владимир, , 15:31 — REGNUM В Министерстве культуры РФ ответили на письмо бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Героя труда Алисы Орловой, в котором содержалась просьба об увольнении нынешнего директора музея Игоря Конышева. Комментарий к письму оставил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

«Отвечаю в пределах компетенции на открытое письмо А. И. Аксеновой по Владимиро-Суздальскому музею: 1. Музею 165 лет в 2019, а не 60 в 2018. 2. Памятники должны сохраняться, а экспозиции — меняться. 3. 2500 непроданных книг из киосков отданы в библиотеки», — написал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что письмо было приурочено к 60-летию музея. Согласно информации, размещенной на сайте учреждения, «Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник был образован по распоряжению Совета министров 11 сентября 1958 года». При этом история музея, действительно, начинается с 1854 года, когда появился Владимирский музей.

В письме Алиса Аксенова сообщила, что директор музея Игорь Конышев, назначенный в 2016 году, за два года фактически уничтожил творческий коллектив музея, сократил научные отделы и должности научных сотрудников, а у приезжих заместителей гендиректора так и не получилось наладить контакт с местным сообществом. Кроме того, памятники, входящие в состав музея, находятся в критическом состоянии. Например, Дмитриевский собор и Золотые ворота, находящиеся под охраной Юнеско. Также руководство музея разобрало 20 экспозиций.

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