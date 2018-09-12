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Уровень загрязнения рек в Джакарте увеличился до 61%

Общество

В период с 2014 по 2017 год уровень загрязнения рек в индонезийской столице увеличился с 32% до 61%

Уровень загрязнения рек в Джакарте увеличился до 61%
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР
Загрязнение реки

Джакарта, 12 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Губернатор специального региона Джакарты Аниес Басведан заявил, что уровень сильно загрязненных рек в городе увеличился с 32% до 61% в период с 2014 года по 2017 год, сообщает Antaranews.

Аниес Басведан объяснил, что в течение этого периода уровень рек с умеренно грязной водой с 23% упал до 12%.

Губернатор отметил, что увеличение загрязнения рек произошло за достаточно короткое время и требует немедленных действий.

«Очистка городских рек будет направлена на воссоздание естественной экосистемы, а не только для улучшения окружающей среды», — подчеркнул Аниес Басведан.

Напомним, река Чиливунг в Джакарте является одной из самых грязных рек в мире. Она подвергается сильному загрязнению из-за сброса промышленных и сточных вод.

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Техногенные загрязнения окружающей среды
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