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С Казанской и ковчегом: в Петербурге славили Александра Невского

Общество

В крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие десятки тысяч человек

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С Казанской и ковчегом: в Петербурге славили Александра Невского
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крест

Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 16:10 — REGNUM  В среду, 12 сентября, в Санкт-Петербурге широко и торжественно отметили 294-ю годовщину перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, одного из небесных покровителей города.

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День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Дарья Драй © ИА REGNUM
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Этот церковный праздник ежегодно отмечается в память о том, что в 1724 году, в годовщину Ништадтского мира, желая увековечить победу России в Северной войне, император Петр I приказал перенести в Петербург из Владимира мощи святого князя, известного, в том числе, своей победой над шведами в Невской битве.

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День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Дарья Драй © ИА REGNUM
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
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Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
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Праздничный крестный ход по Невскому проспекту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничный крестный ход по Невскому проспекту

Со времен Екатерины II до 1917 года в этот день проходил крестный ход от Исаакиевского собора до Александро-Невской лавры. Традиция крестного хода была возобновлена во время празднования 300-летия Александро-Невской лавры в 2013 году.

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Виталий Милонов во главе Крестного хода
Дарья Драй © ИА REGNUM
Виталий Милонов во главе Крестного хода
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Казанская икона Божией Матери
Дарья Драй © ИА REGNUM
Казанская икона Божией Матери

Торжества начались в 9 часов утра с Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которому сослужили епископы петербургской епархии, а также клирики храма и другие священнослужители. В Казанский собор пришли полпред президента РФ в СЗФО Александр Беглов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, депутат Госдумы Виталий Милонов, другие представители органов власти.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Депутат Госдумы Виталий Милонов
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (слева) и руководство города
Дарья Драй © ИА REGNUM
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (слева) и руководство города
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Праздничный крестный ход по Невскому проспекту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничный крестный ход по Невскому проспекту

Праздник в этом году был отмечен особым событием: в Казанский собор доставили из Греции ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, одного из почитаемых в православии святых. Таким образом, по словам митрополита Варсонофия, святитель духовно присутствовал на петербургских торжествах.

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Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция)
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу (Греция)

Также перед началом крестного хода прошла божественная литургия и в конечной точке маршрута крестного хода, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

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Праздничная Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная Божественная литургия в Казанском кафедральном соборе

После окончания службы в Казанском соборе крестный ход вышел на Невский проспект. Во главе шествия несли ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского и Казанскую икону Божией Матери. Вслед за ними шли руководители Санкт-Петербургской епархии РПЦ, чиновники и депутаты, представители церковных приходов города, области и других регионов России, члены общественных организаций, православных братств, учащиеся духовных школ, простые горожане — десятки тысяч человек.

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Праздничный крестный ход по Невскому проспекту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничный крестный ход по Невскому проспекту
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Горожане участвуют в крестном ходе по Невскому проспекту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане участвуют в крестном ходе по Невскому проспекту
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Горожане с портретами семьи Романовых
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане с портретами семьи Романовых

Процессия растянулась на несколько кварталов, Невский проспект заранее был закрыт для движения транспорта.

Крестный ход к полудню добрался до площади Александра Невского, куда вынесли ковчег с мощами Александра Невского. Здесь же был отслужен благодарственный молебен святому благоверному князю, являющемуся небесным покровителем города на Неве.

«Князь любил народ, рискуя жизнью, защищал его от врагов внутренних и внешних. Он был отважным и вместе с тем мудрым человеком, — отметил митрополит Варсонофий. — Святой Александр был также человеком Божией правды. Он прекрасно понимал, что сила без правды — это слабость, это зло <…> Он отвергал право сильного как способ возвыситься над другими».

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Игорь Албин, Вячеслав Макаров и Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игорь Албин, Вячеслав Макаров и Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

По словам выступившего перед собравшимися губернатора Георгия Полтавченко, «в тяжелые времена благодаря мудрости, храбрости, светлому разуму Александра Невского России удалось сохранить государственность и духовную национальную идентичность; его жизнь стала примером для наших соотечественников на многие века».

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров отметил, что крестный ход — «это не просто дань духовным традициям, это обращение к нашим истокам, к тысячелетней истории России», и призвал «сделать всё, чтобы наш город стал самым великим православным городом планеты Земля».

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Виталий Милонов на крестном ходе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Виталий Милонов на крестном ходе

К памятнику Александру Невскому легли цветы, на одноименной площади состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны — кавалеров ордена Александра Невского. Затем по площади прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ. Праздник завершился гуляниями в Митрополичьм саду Александро-Невской лавры.

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Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крестный ход по Невскому проспекту в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

Добавим, что почитаемая верующими десница святителя Спиридона Тримифунтского будет пребывать в Петербурге по 14 сентября. Святыня будет представлена для поклонения в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря, который в эти дни будет открыт с 06:00 до 22:00.

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Развевающиеся рясы священников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Развевающиеся рясы священников

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regnum author Дарья Драй
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