Власти Ингушетии призвали добровольцев к борьбе с наркоманией

Магас, , 15:16 — REGNUM Бороться с наркоманией в Ингушетии будут с помощью добровольцев. К созданию специальных групп в помощь правоохранительным органам призвал глава республики Юнус-Бек Евкуров на заседании антинаркотической комиссии., сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе главы региона

Он поручил до 30 сентября создать общественные советы при муниципалитетах, куда войдут добровольцы, желающие помочь властям. Они будут привлечены к проведению профилактических бесед с молодежью. Действовать такие группы должны только в соответствии с законом, подчеркнул Евкуров.

Он привел в пример опубликованные в соцсети ролики, когда молодые ребята вылавливают наркодилеров и отметил, что противозаконные действия могут привести к тому, что молодежь сама станет фигурантами уголовных дел, поэтому необходимо обезопасить их.

Согласно данным прокуратуры, в 2018 году наметилась тенденция к увеличению числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В первом полугодии зарегистрировано 142 преступления, что на 47,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (96). Количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, составило 46, что на 31,4% больше чем годом ранее.

Как отметили в надзорном органе, до этого в течение четырех лет, начиная с 2015 года, в Ингушетии отмечалось снижение числа наркопреступлений.