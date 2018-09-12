Среда, 12 Сентября 2018 года
17:10:50 МСК

Власти Ингушетии призвали добровольцев к борьбе с наркоманией

Общество

При муниципалитетах республики создадут группы молодежи по борьбе с распространением наркомании

Власти Ингушетии призвали добровольцев к борьбе с наркоманией
Нет наркотикам!

Магас, 12 сентября 2018, 15:16 — REGNUM  Бороться с наркоманией в Ингушетии будут с помощью добровольцев. К созданию специальных групп в помощь правоохранительным органам призвал глава республики Юнус-Бек Евкуров на заседании антинаркотической комиссии., сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе главы региона

Он поручил до 30 сентября создать общественные советы при муниципалитетах, куда войдут добровольцы, желающие помочь властям. Они будут привлечены к проведению профилактических бесед с молодежью. Действовать такие группы должны только в соответствии с законом, подчеркнул Евкуров.

Он привел в пример опубликованные в соцсети ролики, когда молодые ребята вылавливают наркодилеров и отметил, что противозаконные действия могут привести к тому, что молодежь сама станет фигурантами уголовных дел, поэтому необходимо обезопасить их.

Согласно данным прокуратуры, в 2018 году наметилась тенденция к увеличению числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В первом полугодии зарегистрировано 142 преступления, что на 47,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (96). Количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, составило 46, что на 31,4% больше чем годом ранее.

Как отметили в надзорном органе, до этого в течение четырех лет, начиная с 2015 года, в Ингушетии отмечалось снижение числа наркопреступлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить