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Волгоградские студенты приняли участие в испытаниях кинологов МЧС России

Общество

Отряды спасли людей, оказавшихся под завалами разрушенных зданий

Волгоградские студенты приняли участие в испытаниях кинологов МЧС России
Цитата из х/ф «Ко мне, Мухтар!». Реж. Семён Туманов. 1964. СССР
Кинолог с собакой

Волгоград, 12 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  Студенты Института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) приняли участие в ведомственных сертификационных испытаниях кинологов МЧС России из южных регионов, сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

20 добровольцев учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ привлекались в роли статистов на данных испытаниях, а всего испытания проходили более чем у 40 расчетов Южных региональных специализированных пожарных отрядов.

«Их задачей являлось создание условий, приближенных к реальному чрезвычайному происшествию, чтобы усложнить задачу кинологическим расчетам», — говорится в сообщении.

По легенде учения, на первом этапе студенты помогали в проведении спасательных работ в лесных массивах, второй этап проводился на территории одного из населенных пунктов, где произошла условная чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой разрушение зданий. С задачей найти под завалами трех выживших людей участники испытаний справились.

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