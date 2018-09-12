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В Москве в пойме реки Битца заменили пешеходные мосты

Общество

Каждый из мостиков позволит полюбоваться живописным видом

В Москве в пойме реки Битца заменили пешеходные мосты
Enormousrat
Река Битца

Москва, 12 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  Новые пешеходные мостики сооружены в Москве в пойме реки Битца. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Всего заменены четыре моста. Они сделаны из металла в виде арок, снабжены поручнями и замощены террасной доской.

Каждый из мостиков длиной более 12 м и шириной около 3 м позволит полюбоваться живописным видом. В парке в районе Северное Бутово находятся Верхний и Малый Качаловские пруды и река Битца.

В настоящее время парк благоустраивают. Так, после реконструкции главная входная группа станет овальным павильоном, где будут находиться служебные помещения.

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Городское благоустройство
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