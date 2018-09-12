В Оренбурге реанимируют областные градсоветы: 9 провокационных точек

Оренбург, , 15:54 — REGNUM Сложившаяся в Оренбурге практика строительства жилья приводит к увеличению плотности застройки и, как следствие, к снижению уровня благоустройства придомовых территорий, уменьшению зеленых зон, обострению проблемы нехватки парковочных мест. Об этом заявил на совещании с руководством администрации и городского Совета Оренбурга, по вопросам точечной застройки, реализации приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды» министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства выступил с инициативой возобновления некогда востребованной практики проведения областных градостроительных советов. При этом вопрос точеной застройки необходимо решать еще на стадии принятия решения о планируемом строительстве Предварительно тему будут изучать эксперты, как профессионалы, так и общественность.

По словам начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренёва, сейчас проблемными участками являются девять точек на карте города. Строительство многоэтажек в этих местах может спровоцировать негативную реакцию горожан. По двум участкам (на улице Диагностики и проспекте Победы) чиновники отказали в выдаче разрешения на строительство.

В список проблемных попали земельные участки в районе пересечения ул. Диагностики и проезда Северного; в районе пересечения проспекта Победы и ул. Тракторной; участок, ограниченный улицами Корецкой, Орджоникидзе и Терешковой; ограниченный улицами Черепановых и Яицкой (территория бывшего завода «Металлист»); ограниченный проспектом Победы и улицами Абдрашитова, Леушинской и Томилинской; на ул. Кривцова, 5, 7, 9; на ул. Нагорной, 1, 3; участок на пересечении проспекта Братьев Коростелевых и переулка Сибирского; а также на ул. Конституции СССР, 24/3 (в центре сложившегося многоэтажного микрорайона).

Губернатор поручил своим подчиненным взять на контроль все девять проблемных участков и подчеркнул, что застройщики думают только о бизнесе, забывая о социальных объектах. При этом они не стесняются при продаже квартир обещать людям детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности. Между тем в приоритете должно быть «лицо» административного центра региона, а не плотная застройка жилыми многоэтажными домами.

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