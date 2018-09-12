Оскорбление, женщина и оружие: в Госдуму внесен Дуэльный кодекс

Москва, , 14:49 — REGNUM Внесенный в Госдуму Дуэльный кодекс разрешает дуэли только между госслужащими с разрешения руководства, при этом разделяет степени тяжести оскорблений, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября. Прописываются и требования к секундантам.

Оскорбление

Так, оскорблениями первой степени являются оскорбления, направленные против самолюбия, не затрагивающие честь, нарушение вежливости, несоблюдение известных обязанностей относительно лиц, исполнение которых последние вправе ожидать. Оскорблениями второй степени являются оскорбления, направленные против чести или достоинства лица, диффамация, оскорбительные жесты, не переходящие в область оскорбления действием, — следует из документа.

«Оскорбительные жесты относятся тогда к оскорблениям второй степени, когда их следствием не было ни удара, ни прикосновения, ни попытки к тому», — прописывается в документе.

При оскорблении действием прикосновение равносильно удару. Степень тяжести оскорбления не зависит от силы удара. Нанесение ранения равняется оскорблению действием.

«Устное заявление о нанесении оскорбления действием, заменяющее фактическое, есть оскорбление третьей степени», — отмечается в документе.

Оружие

Депутат Госдумы предлагает прописать, что «неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли».

Законные дуэли могут происходить только на пистолетах, шпагах и саблях. В течение всей дуэли противники должны употреблять один какой-нибудь из вышеуказанных родов оружия и менять род оружия в течение дуэли не имеют права, так как в противном случае дуэль перестает быть законной и переходит в область исключительных. Все условия дуэли должны быть занесены в протокол встречи, а весь ход дуэли описан в протоколе поединка, причем оба протокола должны быть подписаны противниками и секундантами.

Женщина

Дуэльный кодекс предполагает, что «оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее естественного защитника, который и становится оскорбленным лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается на одну степень».

«При заочном оскорблении женщины любое из присутствующих лиц имеет право заступиться за нее и потребовать от оскорбителя удовлетворения за нанесенное оскорбление. Если никто из присутствующих лиц не заступился и не потребовал удовлетворения от оскорбителя, то каждое другое лицо, узнавшее впоследствии о нанесенном оскорблении, имеет право требовать за него удовлетворение, являясь в обоих случаях естественным защитником оскорбленной женщины», — говорится в документе.

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