Более 400 человек за неделю заболели корью на Украине

Киев, , 14:39 — REGNUM На Украине за неделю корью заболели 439 человек, сообщает 12 сентября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, среди заболевших было 203 взрослых человека и 236 детей. Отмечается, что уровень заболеваемости остался на уровне предыдущей недели. Также в минздраве Украины добавили, что с начала 2018 года корью заболели 30,744 тыс. человек.

Больше всего заболевших во Львовской области — 6,002 тыс. человек. Следом идет Закарпатская область (3,046 тыс. человек) и Ивано-Франковская область (2,808 тыс. человек).

Напомним, эксперты опасаются, что после вспышки кори на Украине начнется эпидемия дифтерии. Смертность от дифтерии гораздо выше, чем от кори, более того, после вспышки дифтерии в страну может прийти полиомиелит.