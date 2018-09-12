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Тысячи йеменских учителей требуют повышения зарплаты

Общество

Манифестанты вышли на улицы с красными знаками

Сана, 12 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  Тысячи йеменских учителей вышли на акции протеста, требуя улучшения условий труда и восстановления экономики, пострадавшей от боевых действий, сообщает 12 сентября Anadolu.

Манифестанты вышли на улицы с красными знаками, повязанными на запястьях или просто держа их в руках. Данный акт традиционно считается в стране символом протеста и недовольства.

Учителя требует повышения заработной платы в два раза примерно для 15 тыс. человек. Данная забастовка является продолжением и усилением акций протеста, которые проходили прежде.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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