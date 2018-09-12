В Ростове-на-Дону молодых аграриев вдохновляли танцем «Дня мёртвых»

Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Проходящий в Ростове-на-Дону молодежный форум «Ростов 2018 — время возможностей» организаторы вечерних мероприятий решили скрасить необычным номером: публике представили карнавальный танец в стиле мексиканского «Дня мёртвых». Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба штаба форума на странице Вконтакте.

Костюмированное представление прошло в рамках творческого конкурса «Твой шанс на успех». Эстрадный коллектив Free Dance показал гостям танец «Однажды в Мексике», а его участница Екатерина Батлыкова сообщила, что идея перенести праздник смерти в Ростов-на-Дону у коллектива возникла от большого вдохновения.

«Мы вдохновлялись религиозным праздником «День мертвых», который символизирует светлую смерть. Сначала нашли маракасы и гитару, потом сами украсили шляпы. И решили, что нужны законченные образы, поэтому сшили костюмы и придумали вот такой стилизованный грим. Выступаем теперь в такой стилистике», — сказала Батлыкова.

Напомним, «День мертвых» отмечается 1 и 2 ноября в Мексике и нескольких латиноамериканских странах. Традиция обращаться к усопшим восходит к индейцам майя и ацтекам, однако в отрыве об их представлениях подобное мероприятие может превратиться в языческое воспевание смерти в российской молодежной среде.

Форум «Ростов 2018 — время возможностей» проводится для молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет, чья настоящая или будущая трудовая деятельность связана с сельхозпроизводством. В этом году в работе форума принимают участие более 1500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, прошедших конкурсный отбор. Организаторами мероприятия выступили аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Ростовской области.