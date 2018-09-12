В Петербурге и области более 600 семей опросят на тему здоровья и привычек

Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Опрос на тему поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, который проводится в России, затронет и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. В период с 18 сентября по 5 октября 2018 года в обоих регионах будет исследовано 660 домохозяйств, сообщили 12 сентября в Петростате.

В целом по РФ опросом будет охвачено 15 тысяч домохозяйств во всех субъектах Федерации. Целью акции называется получение статистических данных о влиянии поведенческих факторов на состояние здоровья населения.

«В опросах будет участвовать один из членов домохозяйства, женщина или мужчина в возрасте 15 и более лет», — отметили в статистическом ведомстве.

Там заверили, что полученная в ходе опроса информация «не подлежит разглашению и будет использоваться только для получения сводных статистических данных в обобщенном виде».

Адреса для опроса сформированы на основе случайного отбора, ответы будут заноситься интервьюерами в электронную анкету на планшете.

Результаты исследования, как ожидается, будут использованы при разработке и оценке эффективности мер по реализации Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по планам городских властей продолжительность «здоровой жизни» в Петербурге в среднем должна достигнуть 67 лет к 2024 году. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Санкт-Петербурге в настоящий момент составляет 74 года. По этому показателю город занимает шестое место среди российских регионов. К 2035 году планируется увеличить ее до 80 лет.

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