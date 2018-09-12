Трамп призвал не играть с ураганом «Флоренс» в игры

Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал 12 сентября граждан США «не играть» с ураганом «Флоренс», подчеркнув, что американские власти в полной мере готовы отразить натиск стихии. С таким заявлением глава Белого дома выступил в видео, опубликованном на его странице в Twitter.

«Ураган «Флоренс» приближается с большой скоростью. Он будет здесь в течение следующих двух суток. И говорят, что он самый крупный из всех, с которыми когда-либо сталкивалось это государство», — начал свое обращение Трамп.

Трамп подчеркнул, что руководство США «готово и справится» с натиском стихии, он высоко оценил качества своих ведомств по преодолению чрезвычайных последствий.

«Не стойте на пути этого урагана. Не играйте с ним игр. Это не пустяк. Может быть, самый большой», — призвал своих сограждан Трамп.

«Ураган придет и пройдет, но мы хотим, чтобы все были в безопасности», — добавил он.

Трамп в очередной раз указал на то, что власти страны готовы, отметив, что «несмотря на это, плохое может произойти, когда речь идет об урагане такого размера».

Напомним, в связи с ураганом «Флоренс» режим ЧС объявлен в ряде штатов, а также в Вашингтоне.