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Расследование выявило почти 1700 священников-педофилов в Германии

Общество

Епископская конференция Германии узнала о 3677 преступлениях за последние семь десятилетий

Расследование выявило почти 1700 священников-педофилов в Германии
Волк в овечьей шкуре

Фульда, Германия, 12 сентября 2018, 14:23 — REGNUM  По меньшей мере 1670 немецких священников совершали преступления сексуального характера в отношении преимущественно несовершеннолетних в период с 1946 по 2014 годы. Это стало известно в результате расследования католической церкви, пишет издание SPIEGEL 12 сентября.

В ходе заказанного конференцией немецких епископов расследования было изучено более 38 тыс. личных дел и документов священнослужителей в 27 немецких епархиях. За период с 1946 по 2014 годы было выявлено 3677 преступлений, совершенных 1670 священнослужителями. Более чем половине жертв на момент преступления было 13 и менее лет. Три четверти пострадавших принадлежали к приходам или находились под опекой духовников.

Чаще всего информация о преступлениях удалялась из личных дел священников, и они приходили служить в другие места с «чистой биографией». У расследующих дело есть основания полагать, что подобные преступления продолжаются по сей день.

Конфиденциальный отчет о расследовании будет представлен 25 сентября кардиналом Райнхальдом Марксом в Фульде (Гессен).

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