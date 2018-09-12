Среда, 12 Сентября 2018 года
15:29:11 МСК

Почетным гражданином Воронежа станет ветеран Великой Отечественной войны

Общество

Большинство депутатов проголосовали за кандидатуру Мамеда Джабраилова

Воронеж, 12 сентября 2018, 13:51 — REGNUM  Кандидатура ветерана Великой Отечественной войны, защитника Воронежа Мамеда Джабраилова утверждена для присуждения ему звания Почетный гражданин Воронежа решением депутатов гордумы 12 сентября.

Звание Почетный гражданин Воронежа присуждается, как правило, в преддверии дня города — в этом году он отмечается 15 сентября. В этом году изначально были заявлены четыре кандидата на почетное звание, в том числе врачи-кардиохирурги Сергей Ковалев и Сергей Кузнецов, а также ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий. Кандидатура последнего, кстати, вызвала дискуссии в воронежских СМИ — многие посчитали ее спорной.

В итоге из четырех возможных кандидатов депутаты гордумы остановили свой выбор на защитнике Воронежа, ветеране Мамеде Джабраилове, в этом году отметившем 100-летний юбилей. Его кандидатуру выдвинула городская общественная палата, в итоге 12 сентября за него проголосовали большинство присутствовавших на заседании гордумы депутатов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональное законодательство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить