Почетным гражданином Воронежа станет ветеран Великой Отечественной войны

Воронеж, , 13:51 — REGNUM Кандидатура ветерана Великой Отечественной войны, защитника Воронежа Мамеда Джабраилова утверждена для присуждения ему звания Почетный гражданин Воронежа решением депутатов гордумы 12 сентября.

Звание Почетный гражданин Воронежа присуждается, как правило, в преддверии дня города — в этом году он отмечается 15 сентября. В этом году изначально были заявлены четыре кандидата на почетное звание, в том числе врачи-кардиохирурги Сергей Ковалев и Сергей Кузнецов, а также ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий. Кандидатура последнего, кстати, вызвала дискуссии в воронежских СМИ — многие посчитали ее спорной.

В итоге из четырех возможных кандидатов депутаты гордумы остановили свой выбор на защитнике Воронежа, ветеране Мамеде Джабраилове, в этом году отметившем 100-летний юбилей. Его кандидатуру выдвинула городская общественная палата, в итоге 12 сентября за него проголосовали большинство присутствовавших на заседании гордумы депутатов.