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Минкульт Дагестана вмешался в ситуацию с отменой концертов Крида

Общество

Ведомство сделало заявление об ответственности за препятствие в проведении концертов

Махачкала, 12 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Министерство культуры Дагестана считает недопустимыми действия лиц, оказывающих влияние на жителей региона и препятствующих посещению тех или иных концертов. Отмена концертов кого бы то ни было оказывает дестабилизирующее влияние на общественное мнение. С таким заявлением выступило 11 сентября министерство культуры Дагестана.

Ведомство отмечает, что «в Дагестане обеспечиваются все необходимые условия для проведения не запрещенных законом культурно-массовых мероприятий». При этом предпринимаются необходимые меры по охране общественного порядка во время культурно-массовых мероприятий. В то же время ряд лиц избирательно препятствует организации тех или иных концертов.

Минкульт предупреждает об ответственности за нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни.

«Посещение массовых мероприятий, отвечающих запросам населения, — личное дело каждого», — говорится в официальном заявлении министерства.

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В Дагестане приостановили продажу билетов на концерт рэпера Элджея

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане был отменен концерт певца Егора Крида в связи с оскорблениями и угрозами, поступавшими в его адрес. В словесный конфликт по поводу концерта вступили на страницах интернета известный дагестанский борец Хабиб Нурмагомедов и рэпер Тимати. В ситуацию вовлекаются ежедневно все большее количество пользователей соцсетей.

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