У директора телеканала в Петербурге требовали взятку в 4 млн рублей

Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан замдиректора телекоммуникационной компании, работающей под известным брендом «Триколор». По версии следствия, он потребовал взятку у главы одного из частных телеканалов за включение его в сетку вещания спутникового телевидения.

Уголовное дело возбуждено по статье «коммерческий подкуп в особо крупном размере» УК РФ. Как считает следствие, подозреваемый предложил телевизионщику заплатить ему взятку в размере 4 млн рублей в августе 2018 года.

11 сентября 2018 года в ресторане на улице Правды в Петербурге подозреваемый получил от гендиректора телеканала, действовавшего под контролем полиции, 160 тыс. рублей и муляж денежных средств на сумму 3 млн 840 тыс. рублей. Получатель взятки был задержан.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, операцию по разоблачению предполагаемого 47-летнего взяточника проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге ранее расследовалось уголовное дело о мошенничестве, которое, по версии следствия, совершил бывший гендиректор «Ленинградской областной телекомпании» («ЛОТ»). Он обвинялся в мошенничестве при получении субсидии из бюджета Ленинградской области.