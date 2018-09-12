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Мэр Ярославля улетает в Германию

Общество

Владимир Слепцов примет участие в подведении итогов года российско-германского партнерства

Мэр Ярославля улетает в Германию
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Владимир Слепцов

Ярославль, 12 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  Мероприятие состоится 14 сентября в Министерстве иностранных дел в Берлине в присутствии министров иностранных дел Германии и России, Хайко Мааса и Сергея Лаврова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заключительное мероприятие тематического года в Федеральном министерстве иностранных дел, в котором ожидается подавляющее число более 500 представителей-участников из городов Германии и России, общин и инициатив гражданского общества. Праздничным событием мероприятия станет награждение выдающихся проектов регионального сотрудничества. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его российский коллега Сергей Лавров лично наградят 30 проектов. Кроме того, новые германско-российские муниципальные партнерства будут заключены в присутствии министров.

В Берлин сегодня, 12 сентября, вылетает и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Подробности его визита появятся в ближайшее время.

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