Омские студенты обучатся в Китае продвижению разработок на глобальный рынок

Пермь, , 13:33 — REGNUM Делегация представителей Омского государственного технического университета (ОмГТУ) принимает участие в работе Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора, который проходит в городе Циндао. Всего от Омской области на мероприятие в Китае отправились десять человек, сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Первый этап бизнес-инкубатора проходит со 2 по 15 сентября. ОмГТУ на нем представляют первый проректор ОмГТУ и руководитель проекта Дмитрий Маевский, доцент кафедры «Метрология и приборостроение» Александр Тигнибидин, студентка факультета элитного образования и магистратуры Елена Олещенко и студент радиотехнического факультета Антон Шемелин.

«Данный проект ориентирован на развитие молодежного предпринимательства, внедрение инноваций и разработку новых продуктов и услуг двух стран, — пояснил Маевский. — В рамках первого этапа Российско-Китайского бизнес-инкубатора важно понять и перенять лучшие практики китайских партнеров по продвижению разработок на международный рынок».

Отмечается, что второй этап реализации проекта состоится в Омской области на базе ОмГТУ с 16 по 29 сентября 2018 года. Резидентами инкубатора с китайской стороны станут также десять человек. В Омске российские и китайские участники получат исчерпывающие знания о бизнес-трендах и стратегических направлениях международного сотрудничества, привлечении инвестиций.

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