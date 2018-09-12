Сколько школ в Курганской области? — региональные власти сбились со счёта

Курган, , 13:42 — REGNUM За год число образовательных организаций в Зауралье увеличилось более чем на 30. Об этом сообщил глава региона на совещании в правительстве РФ по готовности системы образования к учебному году. При этом в регионе в течение учебного 2017−2018 года прошла оптимизация общеобразовательных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

А вот школьные автобусы, наоборот, активно закупали, но при этом губернатор Курганской области Алексей Кокорин отчитался, что за год их стало меньше на 50 штук. Такой вывод следует из информации пресс-службы главы Зауралья.

Так, по итогам совещания 28 августа 2017 года губернатор Алексей Кокорин заявил, что «в Зауралье 721 образовательная организация прошла приемку и готова к началу нового учебного года». Еще в трёх школах на тот момент шёл капитальный ремонт, к концу года планировалось достроить новую школу в селе Нижнее Куртамышского района. Также подчеркивалось, что всем нуждающимся обеспечат подвоз к школам.

«Для этих целей используются 405 автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС и тахографами. За счет средств областного бюджета в 2017 году будет приобретено два новых школьных автобуса. В Министерство образования и науки РФ направлена заявка на замену еще 109 школьных автобусов со сроком эксплуатации более десяти лет», — передавала пресс-служба губернатора Курганской области.

Про десятилетние автобусы речь шла не случайно: с 1 января 2017 года перевозка детей должна осуществляться только в транспортных средствах, которые не старше этого возраста. Однако вступление в силу новых требований перенесли на полгода, потом еще на столько же. В пресс-службе уже департамента образования и науки региона поясняют, что начало действия пункта № 3 «Правил перевозки детей» отодвинуто на неопределённое время. Школам разрешили использовать старые автобусы, при условии, что они прошли техосмотр и безопасны для детей.

И всё же объяснить уменьшение числа автобусов в регионе списанием тех, что выпущены десять и более лет назад, не удаётся.

Год спустя в отчёте губернатора после очередного совещания у Медведева, в августе 2018 года, заявлено: «Всего в регионе 755 общеобразовательных организаций. Школьный автобусный парк насчитывает 362 транспортных средства, 100% из них оборудованы тахографами и системой ГЛОНАСС». То есть за год число школ возросло на 34, число автобусов, напротив, уменьшилось на 43.

Сокращение автобусов происходило и раньше: в материале пресс-службы правительства, опубликованном в январе 2017 года, названа цифра 437. Именно столько автобусов на территории Курганской области осуществляют «систематические организованные перевозки детей к образовательным организациям». Далее говорится, что «в соответствии с федеральной программой «Школьный автобус» ежегодно осуществляется замена автобусов, не соответствующих требованиям ГОСТ» — в 2016 году в рамках этой программы федерация выделила 45 новых автобусов, еще два купили на средства областного бюджета. В декабре 2017 года поступил новый автобусный транш в объеме 43 транспортных средств и два закупили сами.

«На следующий (2018 год — прим. ИА REGNUM ) год нам предстоит заменить еще более 50 транспортных средств», — подчеркнул тогда заместитель губернатора Александр Карпов.

То есть, несмотря на поступление новых автобусов и отказ от списания старых, но исправных, с января 2017-го по август 2018 года в регионе стало на 75 школьных автобусов меньше — практически на 20%.

За разъяснениями корреспондент ИА REGNUM обратился в департамент образования и науки региона. Специалисты подтвердили, что к началу учебного года в Курганской области действительно числится 362 школьных автобуса. При этом «в прошлом году было больше, так как считали плюсом автобусы подведомственных учреждений и профтехов». Однако в информации Алексея Кокорина четко оговаривалось, что речь идет именно об автобусах, осуществляющих подвоз детей к образовательным организациям. Дальше — еще интереснее.

По данным пресс-службы ведомства, в 2017 году в Курганской области насчитывалось 495 общеобразовательных организаций различных форм собственности (по данным губернатора 721). При этом функционировало 468 муниципальных общеобразовательных организаций, включая 136 филиалов. В докладе начальника департамента Германа Хмелёва на августовском съезде работников образования отмечается, что в 2018 году в Курганской области насчитали 488 общеобразовательных организаций различных форм собственности. Среди них 350 юридических лиц, включая 21 государственное учреждение и 3 негосударственные школы, 138 филиалов, а также 13 подведомственных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот. В отчете Алексея Кокорина их 755.

В департаменте попытались объяснить разницу тем, что школы считают по-разному: как юридические лица или как реальные помещения, где учатся дети — то есть с учетом филиалов. Но как видно из приведенных выше цифр, даже такой подход не объясняет различия в данных. Более того, у губернатора число школ увеличивается, тогда как по факту в регионе идет оптимизация. В 2017 году было закрыто 17 школ и 4 реорганизовано, в 2018 году — закрыто 7 и 4 реорганизовано.

Как писало ранее ИА REGNUM, мнение населения при оптимизации не учитывается: так, в августе 2018 года Мокроусовский районный суд отклонил иск родителей о сохранении девятилетнего обучения в основной школе села Лопарево .

С уменьшением числа школ потребность в школьных автобусах растет: ведь детям из населенных пунктов, где школу закрыли, приходится ездить в другое село, чтобы продолжать учебу. Сокращение числа автобусов вкупе с оптимизацией фактически лишает многих юных зауральцев доступа к образованию. По крайней мере, значительно его затрудняет. Получаем ситуацию как в довоенные годы Советского Союза: зауральцы, родившиеся в конце 1920-х — начале 1930-х (да, впрочем, и позже) вспоминают, как ходили в школу в соседнее село за многие километры, так как в своём учиться было негде.

В департаменте уточнили, что от Курганской области подана заявка на обновление более сотни детских автобусов — стараются во всеоружии встретить принятие закона, запрещающего транспорт старше десяти лет.

Создается впечатление, что речь идет о двух параллельных мирах, в каждом из которых образование получают по своим правилам и в своих условиях. Радует, что хотя бы в количестве детей нет расхождений — и департамент, и губернатор говорят, что в Зауралье в этом году сели за парты порядка 99 тысяч детей. Вот только учатся они в разном количестве школ и ездят на уроки на разном количестве автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд приговорил сельскую школу в Курганской области