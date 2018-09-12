Собор в центре Екатеринбурга начнут строить до конца года

Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM Собор святой Екатерины возле театра драмы в Екатеринбурга могут начать строить уже до конца года. Об этом на заседании градостроительного совета заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

При этом глава региона отметил, что мнение горожан обязательно будет учтено.

Напомним, собор построят на берегу городского пруда. В высоту он составил 68 метров.

Споры о месте строительства здания идут уже почти 10 лет. В 2010 году его собирались поставить на площади Труда, а затем — прямо на пруду, возведя насыпной остров. Но оба эти варианта вызвали возмущение горожан.

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