«Автокефалию можно дать только канонической Украинской православной церкви»

Москва, , 14:27 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей реагирует на запросы украинского государства, а не канонической Украинской православной церкви. Об этом 12 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил православный публицист Сергей Худиев.

«То, что сейчас происходит на Украине, — это не процесс предоставления автокефалии, — сказал он. — Ни разу! Автокефалию можно предоставить канонической церкви, если бы она об этом просила. Каноническая Украинская православная церковь об этом не просит. Варфоломей реагирует на запрос государства. Он говорит, что это ответ на запрос «высокочтимого правительства Украины». Цель состоит не в создании, а в уничтожении церкви. И об этом [президент Украины Петр] Порошенко говорит абсолютно прямым текстом. Он сказал, что православная церковь в общении с Московским патриархатом — это щупальца державы агрессора, и автокефалия — это возможность эти щупальца обрубить».

Напомним, что ранее патриарха Константинопольского Варфоломея раскритиковал первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, упрекнувший Варфоломея в том, что тот намерен стать единоличным главой всего православного мира.

«Патриарх Варфоломей одержим идеей восточного папизма, — сказал Щипков в интервью РИА Новости. — Он мечтает стать единоличным главой всего вселенского православия, по аналогии с Римо-католической церковью. Он сказал, что Константинополь обладает некоей мистической исключительностью по сравнению с другими православными церквями».