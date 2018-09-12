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Захват заложников в московском Сбербанке оказался учениями

Общество

Правоохранители прибыли на место по тревоге

Москва, 12 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  Плановые учения по защите клиентов и сотрудников от противоправных действий состоялись в одном из офисов Сбербанка в Москве. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба банка.

Учения с привлечением правоохранительных органов и экстренных служб прошли в первой половине дня на улице Фабрициуса на северо-западе столицы. В кредитной организации уточнили, что в 13:00 мск офис возобновил работу с клиентами.

Ранее в СМИ появились сообщения о захвате заложников в отделении банка и прибытии на место сотрудников Росгвардии. Правоохранители не знали о проведении учений — ситуацию им разъяснили только возле банка, сообщает Mash.

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