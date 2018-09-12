Укрепляются контакты Китая и Австралии в информационной сфере

Пекин, , 12:59 — REGNUM Подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве между китайским и австралийским информационными агентствами Синьхуа и Australian Associated Press (AAP), сообщается 11 сентября Синьхуа.

Соглашение подписали гендиректор китайского агентства Цай Минчжао и председатель правления AAP Брюс Дэвидсон, которые отметили, что обмен новостями начался еще в 90-е годы и послужил отправной точкой для сотрудничества в самых различных сферах.

Сообщается, что Дэвидсон особо подчеркнул, что новое соглашение предоставляет «колоссальные возможности» для сотрудничества обеих сторон в настоящем и будущем.