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Укрепляются контакты Китая и Австралии в информационной сфере

Общество

Синьхуа заключило соглашение о сотрудничестве с крупным австралийским СМИ

Пекин, 12 сентября 2018, 12:59 — REGNUM  Подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве между китайским и австралийским информационными агентствами Синьхуа и Australian Associated Press (AAP), сообщается 11 сентября Синьхуа.

Соглашение подписали гендиректор китайского агентства Цай Минчжао и председатель правления AAP Брюс Дэвидсон, которые отметили, что обмен новостями начался еще в 90-е годы и послужил отправной точкой для сотрудничества в самых различных сферах.

Сообщается, что Дэвидсон особо подчеркнул, что новое соглашение предоставляет «колоссальные возможности» для сотрудничества обеих сторон в настоящем и будущем.

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Политика Китая
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