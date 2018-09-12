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Язык программирования Python изменен в угоду политкорректности

Общество

Разработчики отказались от терминов master и slave

Амстердам, 12 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Английские слова master и slave, вызывающие ассоциации с рабством и угнетением, заменены в языке программирования Python на более нейтральные термины. Такое решение принял создатель Python Гвидо ван Россум, сообщает 12 сентября OpenNet.

Очистить язык от «неполиткорректных» слов предложил один из ключевых программистов Python Виктор Штиннер. Противники этой идеи утверждали, что к словам master («хозяин») и slave («раб») в программировании привыкли, и их замена повлечет определенные издержки.

Однако вместо спорных терминов в Python всё же введены слова parent («родитель»), main («главный»), child («потомок») и worker («работник»). Ранее в проекте Drupal термины master и slave заменили на primary и replica, а в Django и CouchDB — leader и follower.

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