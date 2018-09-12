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Владимирский врач заплатит за смерть младенцев

Общество

Из-за ошибки врача два младенца родились мертвыми

Владимирский врач заплатит за смерть младенцев
Poohsmith
Роды

Владимир, 12 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  В городе Александров (Владимирская область) врач-акушер, из-за ошибки которой две женщины потеряли детей, выплатит пациенткам компенсации. Как сообщила 11 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было прекращено из-за примирения сторон. Суд обязал врача выплатить компенсации морального вреда.

Потерпевшими от действий врача были признаны две женщины, у которых умерли дети. Первый случай произошел в мае 2017 года. Врач, несмотря на осложнения, не стала оперировать женщину, в итоге ребенок задохнулся. Вторая смерть ребенка произошла 23 мая. Как и в первом случае, врач, несмотря на показания к оперативному вмешательству, выбрала консервативную тактику.

«Специалисты-эксперты пришли к однозначному выводу о том, что своевременное проведение плодоизвлекающих операций позволило бы избежать смерти новорожденных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно решению суда, врач должна будет выплатить 150 тыс. рублей одной роженице, и 800 тыс. рублей — второй. Кроме того, первая женщина получит еще 250 тыс. рублей от больницы. За второй пациенткой сохраняется право на взыскание ущерба с больницы.

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