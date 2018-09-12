Граждане РФ готовы отказаться от отдыха за границей из-за курса рубля

Москва, , 13:59 — REGNUM Курсы евро и доллара достигли такого психологического барьера, когда всё больше граждан РФ готовы отказаться от отдыха за рубежом. Об этом ИА REGNUM сообщили эксперты сервиса путешествий Туту.ру, по итогам опроса проведенного ими среди туристов.

В опросе приняли участие семь тысяч человек. Почти треть опрошенных (28%) заявили, что отдыхать за границей для них слишком дорого. По их мнению, отдыхать в России дешевле. В пользу такого мнения говорит недавний скачок курса валют. Стоимость евро превысила 81 рубль, а курс доллара поднялся выше 70 рублей.

Что касается остальных, то 10% признались, что отказываются от отдыха за рубежом, так как слишком любят Россию, 9% посетовали на отсутствие загранпаспорта или трудности в получении визы.

Для 6% препятствием для путешествий по другим странам стал языковой барьер. Однако 43% опрошенных заявили, что у них нет причин отказываться от заграничного отдыха.

Напомним, что в августе 2018 года эксперты сервиса интересовались у туристов, при каком курсе евро они готовы отменить свою поездку за границу.

«Психологическим барьером» для участников опроса оказался курс евро в 80 рублей и выше, — проинформировали сотрудники сервиса. — Большинство (57%) опрошенных сказали, что готовы отказаться от заграничной поездки, если евро будет стоить от 80 до 90 рублей, 16% испугает курс от 90 до 100 рублей. 9% ответили, что отменят поездку, если за евро придется отдать от 120 рублей и выше».