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Сотрудников аэропорта Сургута защитили от «Победы»

Общество

Арбитражный суд ХМАО встал на защиту врачей, которых хотели привлечь к ответственности за снятие нетрезвых пилотов с рейса

Сургут, Югра, 12 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  Аэропорт Сургута выиграл дело у сургутской транспортной прокуратуры, пытавшейся наказать воздушную гавань за недопуск пьяных пилотов авиакомпании «Победа» к полётам. Заседание суда состоялось 11 сентября 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Согласно решению Арбитражного суда ХМАО, представление сургутской транспортной прокуратуры от 13 июля 2018 года признано недействительным. С надзорного ведомства в пользу ОАО «Аэропорт Сургут» будут взысканы три тысячи рублей судебных расходов.

Напомним, в мае 2018 года при проведении предполётного медосмотра выявилось, что командир и второй пилот авиакомпании «Победа» находятся в состоянии алкогольного опьянения. У мужчин была нетвёрдая походка. Алкотестер показал у одного 0,41 промилле, у другого — 0,71 промилле алкоголя. Пилотов сняли с рейса Сургут — Махачкала. Впоследствии их уволили.

Но авиакомпания «Победа» неожиданно предъявила через транспортную прокуратуру претензии к медикам сургутского аэропорта. Дескать предполётный осмотр якобы производился без должного оформления состояния алкогольного опьянения экипажа. Сотрудники надзорного ведомства вышли в аэропорт с проверкой и установили, что медик не выдал справку об отстранении пилотов от полёта и не направил их в лечебное учреждение. Алкотестера оказалось недостаточно. Было выписано предписание о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников воздушной гавани. Аэропорт Сургута не согласился с прокурорскими работниками.

Решение суда, как отмечают в арбитраже, ещё не финал затянувшейся истории с пьяными пилотами. Транспортная прокуратура имеет право на апелляцию.

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