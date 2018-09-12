В Ростовской области – всплеск заболеваемости ОРВИ

Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области растёт заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией. Работники регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что сезонный подъём связан с формированием коллективов в детских садах и школах, передаёт ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что за первую неделю сентября ОРВИ подхватили около 8 тыс. жителей региона, что почти на треть ниже эпидемического порога. В областном центре зарегистрировано более 2,4 тыс. случаев заболеваемости, эпидпорог в городе-миллионнике также не превышен.

Вместе с тем специалисты указывают на то, что число госпитализированных с диагнозом ОРВИ увеличилось на 7% в сравнении с предшествующей неделей.

В Ростовской области в преддверии эпидемиологического сезона планируют привить против гриппа 1 млн 316 тыс. 739 жителей Дона, а также 424 тыс. 800 детей и беременных женщин. Более 1,7 млн доз вакцины получил регион рамках Приоритетного национального проекта. В настоящее время привито около 16,5 тыс. детей и почти 8 тыс. взрослых. Общее число привитых против гриппа в Ростовской области составило 24 тыс. 407 человек.