Сквозные трещины: в Прикамье сиротам предложили опасный дом

Нытва, Пермский край, , 12:48 — REGNUM В Нытвенском районе Пермского края скандал в сфере жилищного строительства и предоставления жилья льготникам. Чиновники приняли в собственность района новостройку, предназначенную для детей-сирот, которая оказалась небезопасной для проживания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, по результатам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных и уголовно-правовой оценки их действий.

Летом 2017 года новостройка передана в собственность района с дальнейшим заселением нуждающихся граждан по договорам специализированного найма. На правах собственника чиновники районного уровня обязаны были контролировать состояние и содержание жилых помещений, а также оплату услуг ЖКХ, но оставили дом без внимания. Обязательства собственника взяла на себя администрация города Нытва.

Оставшийся без внимания собственника дом оказался аварийным. Проверка выявила в здании сквозные трещины, отслоение штукатурки и частичное разрушение конструкций кровли. При этом застройщику никаких требований в рамках гарантийного обслуживания не выдвигалось.

Из-за нарушений главам района и горадминистрации внесены представления. Материалы проверки прокуратуры были направлены правоохранителям. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель главы администрации Нытвенского муниципального района. Кроме этого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и (или) здоровья потребителей».

Стоит отметить, в Пермском крае с 1 июля 2017 года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам частично переданы муниципалитетам. В 2017 году для детей-сирот приобретено 835 жилых помещений.

Добавим, в Прикамье массовое недовольство детей-сирот полученными квартирами отмечено в начале 2017 года. Напомним, в 2017 году выпускники детских домов в Верещагино, Соликамске и Перми пожаловались на непригодное жилье главе региона. Выяснилось, что в 2013—2016 годах минстрой края не привлекал специалистов для осмотра и выявления недостатков жилья. На приведение в порядок 23 квартир, предназначенных для сирот, из регионального бюджета в 2017 году выделялось 2,2 млн рублей.

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