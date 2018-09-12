Смягчен приговор мужчине, знавшему о подготовке теракта в Казанском соборе

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Пушкинского районного суда в отношении мужчины, который достоверно знал о подготовке взрыва в Казанском соборе Северной столицы, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Об этом проинформировала 12 сентября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, который знал о намерении петербуржца Евгения Ефимова совершить теракт в соборе. Кроме этого, Омаргаджиева обвиняли в незаконном хранении автомата Калашникова и боеприпасов, происхождение которых он объяснить не смог.

Мужчина был приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей. Омаргаджиев в ходе суда вину признал и высказал раскаяние в содеянном.

На обвинительный приговор были поданы апелляционные жалоба и представление. Защита заявила о чрезмерной суровости и просила назначить условное наказание. Однако городской суд посчитал такой вариант неприемлемым и назначил Омаргаджиеву наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима со штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда огласил приговор главному фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе. Евгения Ефимова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Всего фигурантами по уголовному делу проходили пять человек.

Деятельность ячейки сторонников террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить теракт в Казанском соборе Петербурга, а также убийства граждан и подрывы бомб в местах массового нахождения людей, была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ 15 декабря 2017 года.

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