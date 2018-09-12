В лесах Чувашии – пятый класс пожарной опасности

Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии в лесах республики установился пятый класс (чрезвычайный) пожарной опасности по условиям погоды. Власти просят жителей воздержаться от свободного посещения лесов, сообщили ИА REGNUM в министерстве природы республики.

В лесах в настоящее время установился самый высокий класс пожарной опасности — пятый. В связи с этим, запрещается посещать леса гражданам, разводить костры и использовать мангалы, курить, стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия, оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор. Кроме того, нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, а также заправлять топливом баки работающих двигателей.

В министерстве природных ресурсов напоминают, что нарушение требований закона в области пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — до 40 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году пожароопасный сезон на территории Чувашии установлен с 28 апреля. Контроль за исполнением возложен на ГКЧС. С началом пожароопасного сезона в лесничествах создаются диспетчерские службы для приема и учета сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах. По условиям погоды проводится наземное патрулирование лесных участков.

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По данным спасателей на 7 сентября, в республике к ответственности по статье 20.4 КоАП за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима привлечены 53 человека.

Всего в Чувашии с начала года зарегистрировано 632 пожара, что на 4,64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибли 48 человек. Предварительный материальный ущерб составил 73,728 млн рублей.