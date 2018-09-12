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В крестном ходе в Петербурге участвуют автопаломники из Магадана

Общество

По Невскому проспекту идут люди из самых разных регионов России

Санкт-Петербург, 12 сентября 2018, 11:46 — REGNUM  В крестном ходе 12 сентября, который в эти минуты проходит на Невском проспекте Петербурга, участвуют паломники из самых разных регионов России, в том числе из очень далеких от Петербурга.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в город на Неве для участия в крестном ходе прибыли автомобильные паломники из Магаданской области. Три месяца назад они выехали из Магадана, в Екатеринбурге стали участниками крестного хода в память о трагической гибели семьи Романовых, а затем направились в Петербург. Общая протяженность маршрута автопаломников составит более 35 тыс. километров.

Магаданские паломники несут по Невскому проспекту ростовую мироточащую икону Александра Невского.

Общегородской крестный ход в Петербурге посвящен Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Традиция проведения крестного хода, прерванная в годы советской власти, была возобновлена в 2013 году, и событие стало ежегодным.

В этом году в колонне крестного хода несут ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу. Она будет доступна для поклонения верующих в Новодевичьем монастыре.

В крестном ходе участвуют десятки тысяч верующих, Невский проспект заполнен людьми, движение транспорта перекрыто. Во главе колонны — митрополит Варсонофий, депутаты Законодательного собора, известные в городе люди.

Крестный ход завершится около полудня на площади Александра Невского. Там пройдет молебен и возложение цветов к памятнику князю. На площадь будут вынесены мощи Александра Невского.

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Православие
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